Obnavljanje zahodnih arzenalov se bo zavleklo

Zahodne države so v zadnjih enajstih mesecih v Ukrajino izvozile velike količine lastnega orožja, zaradi težav v dobavnih verigah vojaške industrije pa bo obnavljanje njihovih arzenalov trajalo nekoliko dlje, so opozorili pri Stockholmskem mednarodnem mirovnem raziskovalnem inštitutu (Sipri), kjer so objavili redno letno poročilo o gibanju prodaje vojaške opreme in storitev v svetu. Čeprav se poročilo nanaša na leto 2021, so avtorji na podlagi zbranih podatkov presodili, da bo vojna v Ukrajini najverjetneje še povečala pritisk na dostopnost surovin in s tem dodatno omejila zmožnost vojaške industrije, da odgovori na povečano povpraševanje držav po najrazličnejših vrstah orožja.