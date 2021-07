Obroč okoli Viktorja Orbána se oži

V nadaljevanju preberite:

Manevrski prostor madžarskega premiera Viktorja Orbána se krči. Po sprejetju zakonodaje o LGBT+ je proti njegovi politiki poldrugi ducat držav članic na čelu z Beneluksom, Francijo in Nemčijo. Poleg tega se veča pritisk v zvezi z izplačili iz evropskih skladov.



Pri vprašanju LGBT+ sta ga na vrhu EU konec junija po več navedbah virov, tudi izjav luksemburškega premiera Xavierja Bettela in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, podprla le slovenski premier Janez Janša in njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki. V zadnjih dneh je zakrožilo več ugibanj, da bi lahko evropska komisija zavrnila madžarski načrt za okrevanje in odpornost, za katerega je predvidenih več kot 7 milijard evrov nepovratnih sredstev. Raz­log za zadržke naj bi bil pomanjkljiv nadzor nad porabo sredstev in nevarnost njihove zlorabe.