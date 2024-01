Očitki o genocidu se premikajo na sodišče

V nadaljevanju preberite:

Izrael se bo moral ta teden pred meddržavnim sodiščem v Haagu (ICJ) zagovarjati zaradi obtožb o izvajanju genocidnih dejanj nad prebivalci Gaze med svojo tri mesece dolgo vojno s Hamasom. Tožba, ki jo je proti judovski državi konec lanskega leta vložila Južna Afrika, je izraelske oblasti postavila v izrazito nelagoden položaj in dodatno podčrtala, kako malo podpore uživa uničenje Gaze v svetovni javnosti. Toda to ne pomeni, da bo sodišče sprejelo južnoafriške argumente in na njihovi podlagi pozvalo Izrael k ustavitvi vojne.