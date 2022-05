Od nepokornosti do renesanse v boju za parlamentarno večino

V nadaljevanju preberite:

Parlamentarne volitve v Franciji so čedalje bližje, prvi krog bo 12. junija in drugi 19., dinamika je visoka. Ne le da so se za mnoge »zgodovinsko« povezale leve stranke, tudi macronisti so napovedali, da bodo spremenili ime: po novem ne bodo več gibanje Republika, naprej!, ampak stranka Renesansa. Kakor verjamejo, so lahko prava pot samo ideje razsvetljenstva, mračnjaštvo ne vodi nikamor, ne v Franciji ne v Evropi.