Od neslišnih ladij do listja, ki sveti v temi

Natanko čez dva tedna bodo v mestu Osaka odprli Expo 2025, dogodek za ljubitelje prihodnosti, ki bo trajal vse do 13. oktobra in ki bo, kot pričakujejo, pritegnil okoli 28 milijonov obiskovalcev. Že po temi razstave je mogoče sklepati, da želijo japonski organizatorji izkoristiti priložnost za to, da predstavijo svoje nove tehnologije, namenjene povsem novi zasnovi kolektivnega življenja.

»Oblikovanje bodoče družbe za naša življenja« je tema tehnološkega spektakla, ki so ga Japonci poimenovali tudi Expo morja, neba in zemlje. Zasnova, ki povezuje razstavo, na kateri sodeluje več kot 150 držav, pa je strnjena v nekaj besed: »Živi laboratorij za ljudi, laboratorij za družbo prihodnosti«.