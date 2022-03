V nadaljevanju preberite:

V zadnjih 20 letih je Ukrajina preživela dve revoluciji, vojaško agresijo Rusije in separatistov, ki jih je podpirala v Donbasu pred osmimi leti, zdaj pa se proti Putinovim četam bojuje v totalni vojni. Notranje ali zunanje grožnje nas ne prestrašijo zlahka, temveč nas, nasprotno, združijo in ljudi pripravijo do tega, da pomagajo drug drugemu in pomagajo tistim, ki jih ščitijo. Leta 2014, ko je ukrajinski vojski manjkalo vsega – od uniform, neprebojnih jopičev in hrane –, so se podjetja in državljani takoj odzvali na potrebe oboroženih sil. Prostovoljci so vojakom zagotovili vse, kar so potrebovali – od nogavic in sendvičev do brezpilotnih letal in čelad.