Od suše do poplav, od virusa do bakterij in nazaj

V kitajski pokrajini Sečuan in mestu Chongqing so včeraj z njihovih domov evakuirali več kot šestdeset tisoč ljudi in jih preselili na območja, kjer bodo na varnem pred naraslimi vodami. Vse do prejšnjega tedna so prebivalci teh krajev trpeli zaradi hude vročine in pogubne suše.