Odgovornost da, krivda ali sokrivda ne

Krvavo preteklost je treba slej ko prej razčistiti. Francoski predsednik Emmanuel Macron ne postavlja novih mejnikov le v občutljivem odnosu do Alžirije, ampak si želi približati Francijo prav tako Ruandi: s priznanjem »odgovornosti« v ruandskem genocidu pred 27 leti.



Macron je med uradnim obiskom v Kigaliju priznal strašno francosko odgovornost v ruandskem genocidu leta 1994. Kakor je dejal, Francija »ni sokriva« za genocid, je pa predolgo dovolila, da se je o pokolu Tutsijev »molčalo, namesto da bi proučili resnico«. A opravičil se ni, kakor ni prevzel krivde ali sokrivde. Ubijalci (ki so z mačetami iztrebljali civiliste, moške, ženske, otroke, o čemer pretresljivo piše senegalski pisatelj Boubacar Boris Diop v knjigi Murambi, knjiga o okostjih) niso bili, kakor je poudaril, »obraz Francije«. Ta ni povzročala pretakanja krvi, in vendar »ima v Ruandi svojo vlogo, politično odgovornost in nalogo, da se sooči s preteklostjo« ...