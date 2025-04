Odnosi med Združenimi državami Amerike in Rusijo ostajajo relativno topli, danes namreč sledi nadaljevanje rusko-ameriških posvetovanj o delovanju diplomatskih misij na ruskem konzulatu v Istanbulu, poroča agencija Tass.

Delegaciji, ki ju vodita ruski veleposlanik v Washingtonu Aleksander Darčijev in namestnica pomočnika ameriškega državnega sekretarja Sonata Coulter, naj bi se po napovedih osredotočili izključno na tehnične vidike delovanja veleposlaništev in konzulatov. Izrecno je poudarjeno, da politična, varnostna ali ukrajinska vprašanja niso na dnevnem redu. Točna vsebina pogovorov bo ostala tajna. Nadaljevanje tega dialoga, ki se je začel februarja, kaže na interes obeh strani pri ohranjanju dialoga.

V ostrem nasprotju s tem pragmatičnim pristopom pa ruski zunanji minister Sergej Lavrov ohranja stališče glede širših geopolitičnih in zgodovinskih vprašanj. V nedavnem intervjuju za projekt z imenom Otroci, ki ga organizira ruska tiskovna agencija Tass, je ponovno poudaril globoko prepričanje Rusije v lastno »zgodovinsko, moralno, človeško pravičnost«, še posebej v kontekstu, kot ga vidi Rusija, zahodnih poskusov revizije zgodovine in želje po vojaškem porazu Rusije. »Naša prizadevanja, da ta sveti spomin nikoli ne izgine iz zgodovine, [...] ostaja nespremenjeno,« je dejal Lavrov po poročanju Tassa.

ZDA Rusiji izročile domnevnega bančnega goljufa

ZDA so danes v Kairu ruskim organom predale ruskega državljana, ki so ga deportirale zaradi suma obsežne bančne goljufije v vrednosti več deset milijonov rubljev (nekaj več kot 100.000 evrov) med letoma 2006 in 2007. Po poročanju agencije Tass, ki navaja rusko notranje ministrstvo, je bil moški, iskan prek Interpola, prijet v ZDA in izročen Rusiji zahvaljujoč mednarodnemu sodelovanju.