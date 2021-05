Odpira se fronta za srbske cerkve in samostane

V nadaljevanju preberite:

V senci razprav o vedno novih neformalnih diplomatskih dokumentih in zamislih o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, se na Kosovu veliko dogaja. Ljudje na Kosovu in v večinsko albanskih predelih na jugu Srbije z nestrpnostjo pričakujejo nadaljevanje dialoga Beograd-Priština v upanju, da bo ta končno razjasnil status Kosova in prinesel priznanje Srbije. Nestrpnosti v zvezi z nadaljevanjem dialoga analitiki pripisujejo tudi provokacije in napade na verske objekte Srbske pravoslavne cerkve.