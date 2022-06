Odsev Črnega morja v južnokitajskih vodah

V nadaljevanju preberite:

Vse bolj se zdi, da bi lahko bilo Južnokitajsko morje v bližnji prihodnosti azijski odsev razmer, ki so se tako dramatično zaostrile nad Črnim morjem. O tem, kdo bi lahko bil glavni krivec za to, obstajajo različna tolmačenja. ZDA menijo, da mir ogroža predvsem agresivno širjenje kitajske prisotnosti na otokih in čereh Južnokitajskega morja, Kitajska pa obtožuje ZDA, da na tem območju delujejo enako oholo, kot so na evropskih tleh izzvale ukrajinsko vojno.

»Proti Kitajski nenehno igrajo s tajvansko karto,« je opozoril kitajski obrambni minister Wei Fenghe v govoru na varnostni konferenci Shangri-la v Singapurju. »Toda iskanje poti do tajvanske neodvisnosti je slepa ulica. Prenehajte to samoprevaro,« je vzkliknil general Wei Fenghe in resno zagrozil, da se bo azijska velesila za vsako ceno borila do zadnjega diha. »To je edina izbira, ki jo ima Kitajska,« je dejal.