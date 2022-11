Ognjeni plamen nove hladne vojne

V nadaljevanju preberite:

Policija je preplavila ulice Pekinga, Šanghaja in drugih mest, v katerih so v minulih dneh ljudje demonstrirali zaradi ukrepov proti pandemiji, in čeprav se ni odzvala s takšno silo, kot jo je pokazala v različnih drugih primerih, so protesti do določene mere usahnili. Prav tako zanimivo je, da se ne Bela hiša v Washingtonu ne funkcionarji v Bruslju še niso odzvali na nedavno dogajanje na Kitajskem, kot da ne bi hoteli dodatno poglabljati nezaupanja in rivalstva, ki obstajata med ZDA in EU na eni ter Pekingom na drugi strani.