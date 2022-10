Oktobrska revolucija po kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Ko se bodo prihodnji teden v Veliki palači narodov na zahodnem robu pekinškega Trga nebeškega miru začele razprave po skupinah, bo Xi Jinping izpeljal še en preobrat: prav prijateljstvo z Rusijo je nauk, česa se ne sme početi. Močna država mora imeti močno vojsko, sporoča dokumentarna oddaja, ki jo državna televizija prikazuje pred začetkom kongresa. Čeprav je od takrat, ko je bila ustanovljena, tehnološko izredno napredovala, mora Narodnoosvobodilna vojska ohraniti »duha Rdeče armade«, hkrati ne sme nikoli pozabiti, da je načelo »Partija nadzira puško« nedotakljivo. Prav to, da je Sovjetska zveza ukinila politične komisarje in zanemarila ideološko izobraževanje v vojski, da je svojo vojsko spremenila v državno in jo umaknila izpod partijskega nadzora, je privedlo do kaosa, v katerem se je zdaj znašla ruska vojska, je rečeno v tem dokumentarnem filmu. Bližnji vpogled v ukrajinsko krizo je za kitajsko partijsko vodstvo dragocen nauk o vseh težavah, ki so posovjetsko Rusijo pripeljale v položaj obupane poraženke.