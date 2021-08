Orkan Ida dosegel Louisiano, New Orleans ostal brez elektrike

Orkan Ida si je med vikendom nabral moči nad toplim tokom Mehiškega zaliva. FOTO: Brandon Bell/Afp

V ameriškem mestu New Orleans je na deset tisoče ljudi ostalo brez elektrike, potem ko se je tam razdivjal orkan Ida. Zaradi neurja z vetrovi, ki so divjali več kot 240 kilometrov na uro, so se morali na varno umakniti številni prebivalci zvezne države Louisiana. Ena oseba je umrla, ko je na hišo v župniji Ascension na območju Baton Rouga padlo drevo, poroča BBC. Šlo naj bi 60-letnega moškega. Več kot milijon domov in podjetij v celotni zvezni državi Louisiana je bilo do pozne noči v nedeljo brez elektrike, je objavilo spletno mesto Poweroutage.US.Ameriški predsednikje opozoril, da bi bila lahko Ida hudo nevarna. V New Orleansu bodo na preizkušnji protipoplavni nasipi, ki so jih zgradili po letu 2005, ko je po divjanju orkana Katrina umrlo okrog 1800 ljudi. Ida se je nad New Orleansom znesla prav na obletnico divjanja Katrine, ki velja za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini ZDA gmotna škoda, ki jo je terjal orkan, znaša približno 84 milijard dolarjev.Guverner zvezne države Louisianaje po poročanju CNN izrazil zaupanje, da bodo nasipi zdržali orkan, čeprav je na drugi strani opozoril tudi na predele na skrajnem jugu ob delti reke Misisipi, ki bi bili lahko bolj ogroženi.V Louisiani je brez elektrike ostalo več kot milijon gospodinjstev. Biden je sicer obljubil pomoč prizadetim prebivalcem, a bi lahko trajalo več tednov, da bi ta do njih tudi prispela. Na tem območju so razglasili veliko katastrofo in tako sprostili državna finančna in druga sredstva. Nacionalni center za orkane je poročal o poplavah na jugovzhodu Louisiane. V zalivu so tudi prekinili skoraj vso proizvodnjo nafte, večja pristanišča ob obalah Louisiane in Mississippija pa so zaprli za ladijski promet, navaja STA.Orkan Ida si je med vikendom nabral moči nad toplim tokom Mehiškega zaliva. V nedeljo je do juga New Orleansa prihrumel kot orkan četrte stopnje. To pomeni, da bi lahko ruval drevesa, poškodoval daljnovode in stavbe. Ko se je premaknil nekoliko v notranjost, se je moč vetra sicer zmanjšala na okrog 155 kilometrov na uro. Orkan je prešel v prvo stopnjo.