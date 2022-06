Ostri odzivi iz Evrope na rušenje protokola

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki Evropske unije in vlad držav članic so se po pričakovanjih ostro odzvali na objavo predloga zakona, ki bo britanski vladi omogočil razveljavitev delov severnoirskega protokola. Opozorili so, da tovrstna dejanja škodujejo medsebojnemu zaupanju in ustvarjajo pogoje za razrast nestabilnosti v odnosih med EU ter njeno nekdanjo članico. V članku več o tem, zakaj se je London odločil za ta korak in kaj nova zakonodaja pomeni.