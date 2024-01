Padec nepremičninske družbe občuti celotno gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so številni kitajski ekonomisti za letošnje leto napovedali­ stabilizacijo in nato okrevanje­ nepremičninskega trga, je začetek­ leta najprej prinesel padec do dna. Gre za Evergrande,­ družbo, ki je bila v tej panogi­ po prometu dolgo na drugem mestu,­ zdaj pa se je njena usoda spremenila v vremensko hišico, iz katere pride deklica s cvetjem, ki napove sončen dan, ali mož z dežnikom, ko se obeta deževno in oblačno vreme.