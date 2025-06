Muslimanske države naj Palestini odstopijo ozemlje, če želijo njeno neodvisnost

Mike Huckabee, ameriški veleposlanik v Izraelu, je v intervjuju za BBC dejal, da »muslimanske države lahko Palestini odstopijo svoje ozemlje, če želijo njeno neodvisnost«.

Pretekla dejanja ameriškega veleposlanika odražajo stališča, ki jih pogosto zagovarjajo skrajne nacionalistične skupine v Izraelu. Nekateri pripadniki tega gibanja, vključno s skrajnodesničarskimi ministri v izraelski vladni koaliciji, so se zavzeli za izgon Palestincev z okupiranega Zahodnega brega in iz Gaze, pri čemer trdijo, da bi lahko neodvisna palestinska država obstajala v drugih muslimanskih državah.

»Morda si želijo nekatere muslimanske države gostiti Palestino. To ne bi smela biti težava, saj imajo muslimanske države 644-krat več ozemlja, kot ga trenutno zaseda Izrael,« je dodal.

V intervjuju za Bloomberg pa je Huckabee povedal, da si ZDA po novem ne prizadevajo za rešitev neodvisne Palestine.

Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Tammy Bruce je dejala, da veleposlanik »govori zase« in da je za ameriško politiko na Bližnjem vzhodu odgovoren predsednik države.

Kritiziranje sankcij proti izraelskima ministroma

Huckabee je kritiziral tudi sankcije, ki so jih proti ministroma izraelske vlade Itamarju Ben-Gviru in Bezalelu Smotriču zaradi spodbujanja nasilja nad Palestinci uvedle Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija in Norveška.

»Trenutna dejanja in kultura sporočajo, da s pobijanjem Judov ni nič narobe in da bomo za to kvečjemu nagrajeni,« je v intervjuju dejal veleposlanik, ki velja za podpornika ideje »velikega Izraela«.

Idejo dveh držav, ki bi zagotovila, da Palestina dobi ozemlje na Zahodnem bregu in v Gazi ter da Jeruzalem postane palestinska prestolnica, pa je veleposlanik označil za »zelo ambiciozen cilj«.

Ta mesec bodo v prostorih Združenih narodov v New Yorku francoski in savdskoarabski politiki razpravljali o podrobnostih in prihodnosti neodvisne Palestinske države. Huckabee je tudi konferenco označil za »neprimerno in organizirano ob nepravem trenutku.«