Papeževa dolga izpoved novinarjem

Komaj nekaj dni po slovesu od zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je bil ob novem letu v središču pozornosti svetovne javnosti, je papež Frančišek pred kamerami posnel dolg pogovor za ameriško tiskovno agencijo AP. Lotil se je skoraj vseh tem, ki zanimajo papeža in papeško državo. Tudi kritik na svoj račun, odnosa Cerkve do homoseksualcev, svojega morebitnega odstopa in kraja, kjer bo živel kot bivši papež. In »afere Rupnik«, na katero so za obzidjem vsaj začasno prenesli vse svoje desetletja trajajoče notranje napetosti, slovenskega jezuita, slikarja in pridigarja pa pribili na križ v imenu vseh, ki so se v instituciji kdaj pregrešili proti čemur koli.