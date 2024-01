Pasti kitajske gospodarske krize in globalna rast

V nadaljevanju preberite:

Da je drugo največje gospodarstvo na svetu lani doseglo 5,2-odstotno rast, smo že v ponedeljek v Davosu slišali od kitajskega premiera Li Qianga. Včeraj je to potrdil državni statistični urad. Kitajski mediji to številko slavijo kot uspeh, in to ne le v primerjavi z letom 2022, ko je stopnja rasti zdrsnila na komaj 3 odstotke, temveč tudi v primerjavi z zahodnimi državami, katerih gospodarstvo se je dušilo v krizah – od ukrajinske do bližnjevzhodne.