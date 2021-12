Peti krog peklenskega virusa

V nadaljevanju preberite:

Novi koronavirus premetava človeštvo ---- in tudi Francoze – kakor na vlaku smrti. Primerjava ni nujno neumestna, saj prav tako v Franciji nekateri še vedno mislijo, da je vse skupaj manj resno, četudi je za covidom-19 umrlo skoraj 120.000 ljudi. Mnogim odpira oči nov, že peti bolezenski val, med katerim se vsak dan v povprečju okuži 30.000 ljudi.

Da bo slej ko prej spet pljusknilo v Francijo, je bilo pričakovati. Zdaj, ko za povrhu grozi še nova različica omikron, Francozi znova poslušajo opozorila, kako pomembno je ohranjati varno razdaljo, nositi zaščitno masko in redno zračiti prostore. Da bi vsaj kolikor toliko »rešili« božično-novoletne praznike, sta prejšnji teden minister za zdravje Olivier Véran in minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer predstavila nove smernice za zajezitev vala. Po eni od teh rezultati PCR in antigenskih testov od ponedeljka naprej ne veljajo več do 72 ur, ampak le 24, masko je treba nositi tudi v tistih zaprtih prostorih, v katere odpira vrata digitalno covidno potrdilo. Hkrati so lokalno uvedli maske na prostem v središču Dijona in Beaunu,­ na primer, po vsej državi pa bo pogoj PCT nujen na božičnih sejmih ...