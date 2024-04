Plenković napovedal, da bodo že danes začeli koalicijska pogajanja

Predsednik hrvaške vlade in stranke HDZ Andrej Plenković je po prepričljivi relativni zmagi na parlamentarnih volitvah napovedal, da bodo že danes začeli koalicijska pogajanja, ter k sodelovanju povabil stranke, ki niso izključujoče. Po več kot 90 odstotkih preštetih glasov je HDZ osvojila 60 mandatov ali 18 več od zasledovalke SDP.

Plenković je v zagrebški hotel Westin, kjer je HDZ pričakala izide, prišel šele, ko so bile preštete skoraj vse glasovnice. Pred zbrane je tako kot pred štirimi leti stopil ob zvokih pesmi Eye of the Tiger.

V svojem govoru je izpostavil, da je HDZ tretjič prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. »Jutri gremo v oblikovanje parlamentarne večine, da bi sestavili našo tretjo vlado,« je napovedal.

»Želim čestitati vsem drugim strankam, ki jih je HDZ na teh volitvah premagala,« je dodal in k sodelovanju pozval stranke, ki niso izključujoče.

»Skrbeli bomo za interese hrvaške države, država pa ima en ključen interes. Krepitev trdne politične stabilnosti, oblikovanje nove parlamentarne večine, oblikovanje nove vlade, le tako lahko zagotovimo kakovostno prihodnost za hrvaške državljane,« je še izjavil.

Po preštetih 93,06 odstotka glasov je HDZ prejela 60 poslanskih mandatov ter še vse tri mandate, ki prihajajo od diaspore.

FOTO: Damir Sencar/AFP

SPD dobila 42 mandatov

Za poraženko volitev velja levosredinska koalicija z SDP na čelu, ki je po teh izidih dobila 42 poslanskih mandatov. Predsednik SDP Peđa Grbin poraza ni priznal, je pa priznal to, da so rezultati slabši od pričakovanih.

»Ti rezultati zagotovo niso takšni, kakršne smo pričakovali, a so pokazali, da dve tretjini državljanov želita spremembo. Mi jih ne bomo jih izneverili. Ni konec,« je izjavil Grbin. Dodal je, da so pred njimi dnevi, meseci pogovorov, ki bodo privedli do spremembe. »Od jutri se začenjajo pogovori s tistimi, ki so do včeraj govorili, da s HDZ ne bodo sodelovali,« je napovedal.

Desno Domovinsko gibanje s partnerji ima glede na delne neuradne izide 14 poslanskih mandatov.

Sledita desni Most s partnerji, ki ima po teh izidih 11 mandatov, in levo-zelena platforma Zmoremo! z desetimi mandati.

Petodstotni parlamentarni prag so po dosedanjih izidih prestopili še Istrski demokratski zbor (IDS) s tremi mandati, Neodvisna platforma Sever (NPS) predsednika medžimurske županije Matije Posavca z dvema mandatoma in Fokus z enim mandatom.

Še osem poslanskih mest je predvidenih za poslance narodnostnih manjšin, ki so doslej praviloma sodelovali z vladajočo večino.

Za sestavo vlade je potrebna podpora najmanj 76 poslancev v 151-članskem hrvaškem saboru.

Volilna udeležba je bila približno 62-odstotna.