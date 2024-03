Milanović ima še eno bombo, odstop v zadnjem trenutku

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je ustavno sodišče Zorana­ Milanovića v ponedeljek opozorilo, da od prejšnjega petka krši ustavo in da mora nujno odstopiti, če namerava kandidirati na državnozborskih volitvah ali sodelovati v volilni kampanji, se predsednik republike v javnosti še naprej predstavlja kot bodoči predsednik vlade. Ob tem javno »klofuta« ustavno sodišče.

»Kršijo ustavo in so smrtna nevarnost za hrvaško demokracijo. Odločitve ne bom upošteval in bom naredil, kar mi narekuje vest. Nič mi ne morejo. Imam zvit načrt,« je v sredo jasno povedal Milanović, ki še naprej izziva ustavne sodnike – vsaj tisto deveterico, ki je glasovala za besedilo opozorila. V političnih in medijskih krogih razglabljajo,­ ali je mogoče, da bo Milanović pred odprtjem volišč, na katerih bodo v sredo, 17. aprila, državljani volili nov sklic sabora, odvrgel še eno »bombo«. Brez dvoma bi bila najmočnejša bomba njegov odstop v zadnjem trenutku in kandidatura na listi SDP za državni zbor.