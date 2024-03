Volilni dan sredi tedna na Hrvaškem povzroča zmedo in težave

Na Hrvaškem bo sreda, 17. aprila, zaradi parlamentarnih volitev dela prost dan. Čeprav je hrvaška državna volilna komisija (DIP) že pred dnevi zatrdila, da na ta dan ne bodo delali ne javne službe, ne, trgovine ne šole in vrtci, trgovci zahtevajo jasna pojasnila, ker da volilni dan ni praznik. Težave se pojavljajo tudi v šolstvu.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je pred tednom dni razpisal volitve za sredo, 17. april. Po hrvaški zakonodaji je volilni dan dela prost dan, vsi, ki bodo na ta dan delali, pa imajo pravico do dodatka k plači.

Volilna komisija je takoj po razpisu volitev za hrvaške medije pojasnila, da dela prost dan pomeni, da ne bodo delale ne javne ne državne službe, zaprte pa bodo trgovine, šole in vrtci.

Trgovci opozarjajo, da Milanović z razpisom volitev ni razpisal tudi praznika. To po njihovem prepričanju pomeni, da volilni dan ne spada v isto kategorijo kot nedelje in prazniki. Zakon o trgovini namreč določa, da morajo biti trgovine zaprte ob praznikih in nedeljah, z izjemo 16 nedelj v letu, ki jih trgovec izbere sam.

Večina trgovcev se je že pred razpisom volitev odločila, da bodo njihove poslovalnice prvo in tretjo nedeljo v aprilu zaprte, kar bi skupaj s sredo pomenilo le pet delovnih dni ob nedeljah in praznikih od osmih.

»Zahtevamo jasna pojasnila. Po tem, kar smo lahko prebrali, mi pravzaprav lahko delamo. Delajo lahko vse trgovine, kioski in vsi drugi, ker z razglasitvijo dneva volitev predsednik republike ni razglasil praznika,« je za hrvaško javno televizijo HTV v sredo ocenil predsednik združenja za trgovino in logistiko Denis Čupić.

Minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je v sredo potrdil, da na dan volitev ne bo pouka. Poudaril pa je, da bo ta dan treba nadoknaditi, ter dodal, da volilna sreda za šole prinaša številne izzive. Kot primer je navedel že dolgo načrtovano tehnološko konferenco in državna tekmovanja, ki so jih na sedmih lokacijah načrtovali prav za 17. april.

Ker bodo nekatera volišča v prostorih šol in vrtcev, bo sredin volilni dan izziv tudi za volilno komisijo in same šole. Na dosedanjih volitvah je državna volilna komisija namreč prostore za volitve pripravila v soboto, zdaj pa bodo to morali storiti v torek, ko bo na šolah potekal pouk.

V Bosni in Hercegovini, kjer živi veliko Hrvatov, 17. april na državni ravni medtem ne bo dela prost dan. Iz vodilne stranke Hrvatov v BiH, HDZ BiH, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočili, da bodo hrvaškim državljanom zagotovili pravico, da se udeležijo volitev. Namestnik ministra za zunanje zadeve BiH in mednarodni sekretar HDZ BiH Josip Brkić pa je v četrtek pojasnil, da imajo kantoni, kjer živijo večinoma Hrvati, možnost avtonomnega odločanja, kako to doseči.

To sicer niso prve volitve na Hrvaškem, ki ne bodo na nedeljo. Leta 2000 so bile parlamentarne volitve v ponedeljek, 3. januarja.