Plinovod prek Pirenejev zamenjali s pomorsko povezavo

Španija, Portugalska in Francija so pokopale idejo o gradnji plinovoda, ki bi Iberski polotok povezoval s preostalo Evropo prek Pirenejev in za katerega se je zaradi zaostrene energetske slike na stari celini zavzemala tudi Nemčija. Ker je Pariz temu odločno nasprotoval, so se voditelji treh držav ob vrhu EU v Bruslju namesto razdvajajočega projekta MidCat strinjali o vzpostavitvi podmorskega plinovoda med Barcelono in Marseillem (BarMar).