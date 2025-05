Trumpove carine na vse tanjšem ledu

V nadaljevanju preberite:

Odločitev ameriškega sodišča za mednarodno trgovino proti carinski politiki Donalda Trumpa je vnesla še eno razsežnost v odnose med Brusljem in Washingtonom. Ameriški predsednik je po oceni sodišča z uvedbo tako imenovanih vzajemnih carin, s sklicevanjem na izredne razmere kot posledico trgovinskih primanjkljajev, presegel svoja pooblastila.

V Bruslju se še niso odzvali na nov položaj, ki je s sodno odločitvijo nastal v ZDA. Želja Bruslja so obojestranske ničelne carine za industrijske izdelke. Trump je prepričan, da se EU postavlja v boljši trgovinski položaj tudi z drugim ravnanjem in pravili, denimo s sistemom DDV, standardi za izdelke in s postopki proti ameriškim podjetjem.