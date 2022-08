Po pol stoletja še vedno čakajo na priznanje napak

V nadaljevanju preberite:

Pol stoletja mineva od olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, ko je palestinska teroristična organizacija Črni september ugrabila in ubila 11 izraelskih olimpijcev. Vse do danes se Nemčija in svojci umorjenih niso uspeli dogovoriti o višini izplačila odškodnine, svojci pa Nemčiji tudi očitajo, da še vedno ni priznala napak niti se opravičila. Zaradi nezadovoljstva s storjenim so svojci napovedali bojkot spominske slovesnosti.