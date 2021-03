Po seriji močnih potresov preklicana nevarnost cunamijev

Na Novi Zelandiji so februarja zaznamovali deseto obletnico katastrofalnega potresa v Christchurchu na Južnem otoku, ki je zahteval 185 življenj.

Prebivalci na Severnem otoku so dobili navodilo za evakuacijo po treh potresih, ki so Novo Zelandijo stresli v enem dnevu. Novozelandska nacionalna agencija za obvladovanje izrednih razmer (Nema) je namreč v petek zjutraj izdala opozorilo, v katerem je sporočila, da morajo ljudje na obalnih območjih Severnega otoka nemudoma zapustiti svoje domove, se premakniti na najbližjo vzpetino ali celo v notranjost celine. Številni mediji so poročali o zastojih, saj so prebivalci pohiteli z evakuacijo, poroča Guardian.V Ameriškem geološkem uradu so sporočili, da je bil epicenter potresa z magnitudo 8,1, ki je sledil dvema šibkejšima z močjo 7,4 in 8,1, v bližini Kermadeškega otočja približno 800 kilometrov severovzhodno od Severnega otoka na globini 19 kilometrov. Najbližje veliko mesto epicentru je Gisborne z okoli 35.500 prebivalci. Območje je nato stresla še serija močnejših popotresnih sunkov.Pristojni so zato izdali opozorilo pred cunamijem in odredili delno evakuacijo prebivalcev vzhodne obale Severnega otoka. Tudi ameriški sistem za opozarjanje pred cunamiji je opozoril, da bi potres v Francoski Polineziji lahko povzročil valove, visoke od enega do treh metrov, na Novi Kaledoniji in na Salomonovih otokih pa do enega metra. Prav tako so opozorili, da valovi cunamija lahko dosežejo tudi obale Južne Amerike, vključno s Perujem, Ekvadorjem in Čilom.Opozorilo so popoldne po krajevnem času (13 ur po prvem potresu) umaknili, ko je nevarnost velikih popotresnih valov minila. Na tisoče ljudi z obalnih območij je zato dobilo sporočilo, da se lahko vrnejo domov, še vedno pa naj se izogibajo oceanom in plažam. Nevarnost je od 15. ure po lokalnem času veljala le še za zaliv Tolaga, območje Ahipare in otoke Chatham.Poročil o gmotni škodi ali poškodovanih ni, poročajo tuji mediji., vodja službe za izredne razmere, je povedala, da so v nekaterih delih države opazili popotresne valove in dvig plime. Novozelandska premierkapa je na novinarski konferenci izjavila, da ima Nova Zelandija smolo, saj so imeli v enem dnevu potres, opozorilo pred cunamijem in pandemijo.