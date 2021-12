Ob trčenju britanske in danske tovorne ladje sumijo na opitost posadke

Zatem ko sta v Baltskem morju v prvih jutranjih urah trčili britanska in danska tovorna ladja, je pogrešana še ena oseba, drugo pa so našli mrtvo, poročajo tuje agencije. Identitete umrlega še niso ugotovili.Trčenje se je zgodilo med mestom Ystad na južni obali Švedske in danskim otokom Bornholm, zatem se je danska ladja prevrnila.

V iskanje dveh pogrešanih mornarjev v ledenem Baltskem morju se je podalo devet ladij in dva helikopterja.

Temperatura morja je bila ob okoli 3.30 ponoči, ko sta ladji trčili, le okoli štiri stopinje Celzija. FOTO: Tt News Agency via Reuters

90-metrska britanska ladja Scot Carrier je bila namenjena na švedski otok Gotland, 55-metrska danska Karin Hoej pa se je vračala v pristanišče Nykobing Falster v svoji domovini, je izjavil predstavnik Švedske uprave za pomorstvo Carl-Johan Linde.

V iskanje dveh pogrešanih mornarjev v ledenem Baltskem morju se je podalo devet ladij in dva helikopterja, a zaenkrat brez rezultata. FOTO: Švedska morsko-reševalna služba via Reuters

Poročajo tudi, da so na britanski ladji po nesreči v morje spustili manjšo ladjo ter slišali krike iz morja, a našli niso nikogar. Temperatura morja je bila sicer ob okoli 3.30, ko se je trčenje zgodilo, le okoli štiri stopinje Celzija. Soren Hoj iz danskega podjetja, ki upravlja ladjo Karin Hoej, je potrdil, da je imela ta le dva člana posadke.

Britanski BBC poroča, da preiskovalci preučujejo tudi morebitno vinjenost oziroma malomarnost med posadko britanske ladje Scot Carrier. FOTO: Tony Zech via Reuters

Kriva alkohol in malomarnost?

Britanski BBC poroča, da preiskovalci preučujejo tudi morebitno vinjenost oziroma malomarnost med posadko britanske ladje, med katero ni nihče poškodovan. Predstavnik švedske obalne straže Jonatan Tholin je za švedski radio potrdil, da so pridržali več ljudi. Eden od njih naj bi bil britanski državljan, rojen leta 1991, drugi pa državljan Hrvaške, rojen leta 1995.