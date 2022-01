Politični razred je ljudi spravil na beraško palico

V nadaljevanju preberite:

Ko je v kazenski zakonik BiH vnesel določilo, da je zanikanje genocida in poveličevanje vojnih zločinov kaznivo, je Valentin Inzko sprožil politično krizo, kakršne BiH ne pomni od vojne. Pravi, da je buren odziv pričakoval. Pričakoval je tudi, da se bo vihar prej polegel. Vztraja, da je kriminalizacija zanikanja genocida v Srebrenici civilizacijsko in moralno pravilna ter skladna z odločitvami mednarodnih sodišč in sodišč v BiH, ki so jasno določila, da se je v Srebrenici zgodil genocid.