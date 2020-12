Ponekod že v letu 2021, silvestrovanja v senci pandemije

Četrt Šibuja v Tokiu na zadnji dan leta. FOTO: Philip Fong/AFP

Pred ikonično opero v Sydneyju je tokrat zevala praznina. FOTO: David Gray/AFP

V nekaterih delih sveta so ob željah in upanju na srečnejše, boljše leto že zamenjali koledarje. Na njih že piše petek, 1. januarja 2021. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so v novo leto najprej vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati.Že uro pozneje so prihod leta 2020 pozdravili na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije, tudi v Sydneyju.Praznovanja letos predvidljivo potekajo v senci pandemije, po poročanju BBC so, denimo, v Franciji za preprečevanje morebitnih slavij, ki ne bi spoštovala epidemioloških omejitev, angažirali kar 100.000 policistov.Ob 16. uri po našem času so v leto 2021 vstopili Japonci in Korejci. Iz Tokia so, denimo, prišle fotografije policistov in uradnikov, ki so prebivalce opozarjali, da množičnega odštevanja ob izteku letošnjega leta in skoku v novega ne bo.Najmnožičneje so doslej slavili v Aucklandu. Nova Zelandija je v boju s pandemijo uspešna, trenutno je na portalu tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva podatek o 55 aktivnih okužbah v državi, v vseh primerih gre za okužbe, odkrite na mejah. Domač prenos okužbe so nazadnje evidentirali 18. novembra. Tamkajšnji javni ognjemet ob izteku leta so pozdravili tisoči.Eden najveličastnejših ognjemetov je bil znova v Sydneyju, vendar je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa potekal brez nepregledne množice gledalcev, ki se sicer vsako leto zbere v tamkajšnjem pristanišču. Oblasti so ljudi pozvale, naj si dogajanje ogledajo preko prenosa v živo.Izmed evropskih držav bodo v novo leto prvi vstopili v Grčiji, Rusiji, na Finskem, v baltskih državah in v Romuniji, večji del Evrope pa ob polnoči po srednjeevropskem času.Na vzhodni obali ZDA, vključno z New Yorkom, se bo novo leto začelo v petek ob 6. uri po srednjeevropskem času, sedem ur pozneje pa bosta kot zadnja vanj vstopila sicer nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.