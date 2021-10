Ponosno proti paradam ponosa

V nadaljevanju preberite:

»Gejevsko propagando« so že pred leti prepovedali v Rusiji. Pred kratkim so to storili na Madžarskem, zdaj o tem, da bi zaustavili širjenje »ideologije« skupnosti LGBTI+, razmišljajo tudi na Poljskem. Danes se je večina poslancev sejma odločila, da bo tovrstno pobudo poslala v obravnavo parlamentarnih odborov.