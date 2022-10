Poskus strnitve vrst na stari celini

V nadaljevanju preberite:

Na Praškem gradu se bodo na prvem zasedanju evropske politične skupnosti zbrali voditelji več kot 40 evropskih držav z različnimi interesi: od Armenije in Kosova do Islandije in Liechtensteina. Teme, ki bodo obravnavane na zasedanjih voditeljev, so obramba, varnost, gospodarstvo, podnebje in energija. Za Prago je zasedanje vrhunec predsedovanja svetu EU.

EPC bi lahko postal nekakešn evropski G20, saj se bodo države EU namesto v manjših formatih (z Zahodnim Balkanom, vzhodnimi partnerji ali Švico) za velikim omizjem pogovarjale o celinskih zadevah, kot so energija, podnebje ali sankcije proti Rusiji.