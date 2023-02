Postaja na poti normalizacije med Kosovom in Srbijo

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bilo v zadnjem letu z zaostritvijo napetosti na severu Kosova videti, da sta Beograd in Priština predaleč vsaksebi za sklenitev novega dvostranskega sporazuma, so se na koncu le zgodili večji premiki.

Kosovski premier Albin Kurti in srbski predsednik Aleksandar Vučić sta imela na današnjem zasedanju v Bruslju, na pogovorih z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom in posebnim predstavnikom za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčákom, na mizi sporazum o poti do normalizacije med Kosovom in Srbijo.

V njem je med drugim predvideno vzajemno priznanje dokumentov in nacionalnih simbolov. To vključuje potne listine, diplome in registrske tablice. Obe strani naj bi spoštovali načela ustanovne listine Združenih narodov, kot so suverene pravice držav, spoštovanje neodvisnosti in ozemeljska celovitost. Kot je po zasedanju povedal Borrell, sta se Vučić in Kurti strinjala, da niso več potrebne nadaljnje razprave o sporazumu. Pogovore o sami implementaciji sporazuma bodo nadaljevali marca.