Potreba po reformi – takojšnji!

V nadaljevanju preberite:

Pred letom dni se je špekuliralo o tem, da bi lahko pustošenje koronavirusa, ki se je najprej pojavil v Wuhanu, za Kitajsko pomenilo »černobilski trenutek« oziroma da bi lahko prav ta okužba azijsko silo – tako kot se je to ob jedrski nesreči zgodilo s Sovjetsko zvezo – pognala proti gospodarskemu zlomu in razpadu njenega komunističnega sistema. Zdaj se vse bolj govori, da bi lahko bila pandemija »černobilski trenutek« za WHO, kajti tako kot je eksplozija jedrske elektrarne leta 1986 Mednarodno agencijo za jedrsko energijo prisilila k uvedbi velikih sprememb, bi lahko covid-19 zdaj še toliko prej sprožil korenite reforme v telesu, ki ima na skrbi javno zdravje.