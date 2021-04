Pozval je k večji solidarnosti pri delitvi cepiv proti covidu-19

Papež Frančišek je na velikonočno nedeljo pozval k večji solidarnosti pri razdelitvi cepiv proti covidu-19, ki bi jih morali deliti z najbolj revnimi državami. Pozval je h končanju oboroženih konfliktov, ki jih je označil za škandalozne. Ob koncu je podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu.



Cepiva proti covidu-19 je Frančišek označil za ključno orodje v boju proti pandemiji. »Pozivam celotno mednarodno skupnost, naj premosti zamude v dobavi cepiv in pomaga pri dobavi predvsem najbolj revnih državah,« je dejal.



»Pandemija je še vedno v polnem zagonu. Socialna in gospodarska kriza sta zelo težki, predvsem za najbolj revne,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal papež. »Kljub temu, in to je škandalozno, pa ni videti konca oboroženim konfliktom, zalogo orožja pa se še povečuje,« je poudaril.



Ob tem je pozval h končanju nasilja v Siriji, Jemnu in Libiji. Ob koncu nagovora je podelil tradicionalni blagoslov Urbi et Orbi (mestu in svetu) s popolnim odpustkom.



Papež je že pred tradicionalnim blagoslovom mestu in svetu v baziliki Svetega Petra daroval velikonočno mašo, ki se jo je zaradi pandemije covida-19 smelo udeležiti le dvesto ljudi. V velikonočni vigiliji na veliko soboto pa je pozval vernike, naj ne izgubijo upanja v dolgotrajni krizi koronavirusa.



Velika noč je največji krščanski praznik, ko se kristjani spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Zaradi pandemije velikonočne slovesnosti v Vatikanu že drugo leto zapored potekajo v okrnjeni obliki.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: