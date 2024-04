Pred obalo Združenih arabskih emiratov Iranci zasegli ladjo

Pred obalo Združenih arabskih emiratov so »regionalne oblasti« zasegle ladjo, je danes sporočila agencija britanske pomorske trgovinske družbe. Iranski državni mediji so nato poročali, da je iranska revolucionarna garda v Perzijskem zalivu zasegla plovilo, povezano z Izraelom.

Na posnetku varnostne agencije Ambrey naj bi opazili »vsaj tri posameznike, ki so se naglo vkrcali s helikopterja na nekaj, kar je videti kot kontejnerska ladja«. Družba je za dejanje osumila iransko nacionalno gardo, ki da je »že v preteklosti uporabljala takšno metodo vkrcanja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanje ministrstvo podrobno spremlja razmere v Iranu in regiji Na slovenskem zunanjem ministrstvu podrobno spremljajo razmere v bližnjevzhodni regiji in bodo varnostno opozorilo za Iran v primeru dodatnih zaostrovanj dvignili na najvišjo možno stopnjo. Kot so na ministrstvu pojasnili za STA, slovenskim državljanom sicer iz varnostnih razlogov odsvetujejo vsa potovanja v Iran. Ministrstvo je v petek posodobilo priporočila za potovanja v Iran in zapisalo, da velja najvišja stopnja previdnosti, državljane pa pozvalo, naj zaradi zaostrovanja političnih napetosti v regiji in razmer v državi iz varnostnih razlogov odložijo vsa potovanja v to državo. Če bi se razmere še zaostrile, bodo slovenske državljane pozvali, naj zaradi resnih in nenadzorovanih varnostnih razmer zapustijo državo. Podobno se je odločila tudi velika večina držav EU, so dodali na MZEZ. V Iranu je trenutno manjše število slovenskih državljanov. »Slovenski državljani v tujini se nam niso dolžni registrirati, zato nimamo podatka o točnem številu državljanov, ki se trenutno nahajajo v Iranu. Naše veleposlaništvo v Teheranu je sicer v stiku s peščico slovenskih državljanov, ki se nahajajo na ozemlju Irana,« so pojasnili na ministrstvu.

»Kontejnersko ladjo, imenovano MCS Aries, so zasegle pomorske posebne enote« med »operacijo, izvedeno s helikopterjem v bližini Hormuške ožine«, pa je navedla iranska tiskovna agencija Irna. Po njenih navedbah ladja pluje pod portugalsko zastavo in jo upravlja izraelsko podjetje Zodiac, »usmerjena pa je bila proti teritorialnim vodam« Irana.

Razmere v regiji so zelo napete. Potem ko je Izrael 1. aprila uničil iranski konzulat v Damasku, Teheran grozi z maščevanjem. Zaradi tega so ZDA napovedale okrepitev vojaške navzočnosti na Bližnjem vzhodu.

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izrazil prepričanje, da bo Iran zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu »prej ko slej« izvedel napad na Izrael. Podrobnosti ni pojasnil, na vprašanje o tem, ali so ameriški vojaki ogroženi, pa odgovoril, da so ZDA zavezane obrambi Izraela in ga bodo podprle.