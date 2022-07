Na obisk k Pahorju prihaja milejši obraz Orbánove Madžarske

V nadaljevanju preberite:

Prvi uradni obisk madžarske predsednice Katalin Novák v Sloveniji, kjer jo bo danes in jutri gostil predsednik republike Borut Pahor, sovpada z obdobjem, ko so možnosti za poglabljanje političnih odnosov med državama izčrpane. Nova slovenska vlada kaže razumljiv interes za sodelovanje na različnih področjih, od gospodarstva do zagotavljanja pravic manjšin, a v nasprotju s prejšnjo pod vodstvom Janeza Janše v interakcijah z najbolj problematično članico Evropske unije ohranja vidno distanco. V članku tudi več o tem, kakšna je vloga madžarske predsednice pri zagovarjanju interesov Orbánove vlade.