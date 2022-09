Pri Trumpu na Floridi odkrili tudi prazne mape, kje so zaupni dokumenti?

Sodišče na Floridi je v petek objavilo seznam gradiva, ki ga je FBI avgusta zasegel na posestvu nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V več deset škatlah je bilo več kot 11.000 dokumentov, pomešanih z osebnimi predmeti, pa tudi več deset praznih map, od katerih jih ima več kot pol oznako zaupno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekatere zaupne dokumente, ki jih je FBI med preiskavo 8. avgusta odnesel s Trumpovega posestva na Floridi, so odkrili v njegovi osebni pisarni. Večina dokumentov, ki so jih agentje našli tam ali v ločenem skladišču, je bila pomešana v škatlah s Trumpovimi osebnimi pravnimi spisi, oblačili, darili in knjigami, ki jih je januarja 2021 odnesel iz Bele hiše.

Agenti so v pisarni našli dokumente, a tudi več deset praznih map z oznako zaupno, kar je sprožilo ugibanja, da so bili občutljivi dokumenti morda izgubljeni ali uničeni. FOTO: Pravosodno ministrstvo ZDA/Reuters

Kam so šli občutljivi dokumenti?

Agenti so v pisarni našli tudi več deset praznih map z oznako zaupno, kar je sprožilo ugibanja, da so bili občutljivi dokumenti morda izgubljeni ali uničeni. To lahko okrepi obtožbe, da je Trump napačno ravnal z zaupnimi podatki in oviral pravosodje, poroča AFP.

Policija je 8. avgusta preiskala Trumpovo domovanje na Floridi in zasegla več dokumentov z oznako zaupno, nekdanji predsednik pa je predmet preiskave zaradi suma, da je z njimi neprimerno ravnal. Trump trdi, da jih ima pravico obdržati, vendar po zakonu pripadajo nacionalnemu arhivu.

FBI je Trumpovo posestvo na Floridi preiskal 8. avgusta. FOTO: Marco Bello/Reuters

Ameriški predsedniki morajo namreč ob odhodu s položaja vse svoje dokumente in spletno pošto predati vladni agenciji, imenovani nacionalni arhivi, Trump pa jih je januarja 2021 odnesel iz Bele hiše na Florido. Kakršnekoli nepravilnosti zavrača, češ da je bila oznaka tajnosti z dokumentov umaknjena, ter trdi, da gre za lov na čarovnice.

Objavljeni nalog za preiskavo in seznam predmetov, ki jih je ameriški FBI zaplenil na Trumpovem posestvu Mar a Lago, kažeta, da nekdanjega predsednika ZDA preiskujejo zaradi oviranja pravosodja in kršenja protivohunske zakonodaje.

Trump je prejšnji teden zaprosil sodišče, naj imenuje neodvisnega strokovnjaka za pregled dokumentov, ki jih je FBI zasegel med preiskavo. Ta naj bi odločil, če lahko nekateri izmed dokumentov ostanejo zaupni, in torej ne bi postali del preiskave.