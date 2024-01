Prileti na večerjo

V nadaljevanju preberite:

Ko so leta 2011 v enem od televizijskih intervjujev Elona Muska vprašali, ali si lahko predstavlja, da bo kitajska družba BYD nekega dne njegova konkurentka, se mu je skorajda zaletelo od arogance. »Ste videli njihov avtomobil?« je odgovoril z vprašanjem. »Ne zdi se mi kdove kako privlačen,« je nadaljeval. »Pa tudi tehnologija ni najboljša. Poleg tega ima BYD kot družba resne notranje težave.«

Na ta Muskov izpad samovšečnosti so me spomnili novinarji Financial Timesa ob objavi rezultatov zadnjega četrtletja 2023, ki so pokazali, da je družba BYD v tem času prodala 526.000 električnih avtomobilov, Tesla pa v istem obdobju 484.000 povsem baterijskih vozil. Poznavalci trdijo, da so vsi modeli kitajskega proizvajalca povsem enakopravni s skorajda vsemi Teslinimi in občutno boljši od vseh Volkswagnovih električnih avtomobilov. Stvar je v programski opremi in bateriji. Družba BYD je na obeh področjih dosegla visoko raven.