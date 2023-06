Priložnosti in pasti ukrajinske poti do skupnega trga

V nadaljevanju preberite:

Integracija Ukrajine na evropski skupni trg bo za sedemindvajseterico velik, a nikakor ne nepremagljiv izziv. Koliko časa bo trajala, je težko napovedati; tovrstni procesi so v preteklosti vzeli desetletja, vedno so tudi podvrženi usklajevanju gospodarskih interesov držav članic. Čeprav bi lahko hitrost ukrajinskega vključevanja na koncu marsikoga presenetila, bo vsaj toliko presenetljivo, če bo to potekalo brez težav.