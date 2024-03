Svet v menopavzi

V nadaljevanju preberite:

Iskrene čestitke ob dnevu žena – 9. marcu! Ne, ni pomota. Gre za to, da poskušam še enkrat preseči absurdnost praznika, ki vedno znova poudarja tisto, kar vsi ostali dnevi niso. In resnično niso dnevi žena.

Trgovska središča in portali, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno, so praznik, ki ga slavimo 8. marca, podaljšali na »teden žena« in ob tej priložnosti po znižanih cenah ponujali sesalce, kozmetiko, oblačila, pralne stroje, luksuzne posode in vse drugo, kar sodi v »žensko ponudbo«. Naj nam bo v veselje vse tisto, kar se da unovčiti!

Pogosto se mi zdi, da se »ženska« spreminja v abstrakten pojem, v »problem«, ki se ga opazuje glede na nekaj – na moški svet, upadanje natalitete, na gospodarsko krizo in pomanjkanje delovne sile, na materinstvo in »steber« družine. Zato me je začelo silovito zanimati, kaj počne Sanae Suzuki, 52-letna zdravstvena delavka iz japonskega mesta Mijazaki, ki se je posvetila premagovanju tabu teme, imenovane menopavza.