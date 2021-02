Proces proti Donaldu Trumpu se zapleta

Ameriški senat se je zavzel za povabilo pričam. Foto U.s. Senate Tv U.s. Senate Tv Via Reuters

»To ni v skladu s predpisanim postopkom!« je v procesu proti nekdanjemu republikanskemu predsedniku ZDA, obtoženem hujskanja k vstaji 6. januarja, njegov zagovornikprotestiral proti povabilu prič. Demokratskim senatorjem pa se je pri glasovanju za nova zaslišanja pred glasovanjem o Trumpovi krivdi ali nedolžnosti vendarle pridružilo pet republikanskih. Proces, katerega konec se je prej nakazoval že za danes , se lahko s tem zavleče, a demokrate zelo zanima republikanska predstavnica iz zvezne države Washington, ki je poročala o vročem telefonskem pogovoru med Trumpom in voditeljem republikanske manjšine v predstavniškem domumed vdorom predsednikovih privržencev v kongres, v katerem so predstavniki ljudstva potrjevali elektorsko zmago demokrataa. Predsednik naj bi, na varnem v Beli hiši, demonstrantom pripisal večjo jezo zaradi izgubljenih volitev od svojih strankarskih prijateljev, McCarthy pa je bil sam v nevarnosti, da pobesnela drhal pride do njega. »S kom f..k mislite, da govorite?« naj bi se razburil v telefonskem pogovoru.Pred tem je bil v središču razprav Trumpov govor, na katerem je ponovil prepričanje o ukradenih volitvah, in njegovi zagovorniki so zatrjevali, da gre za ustavno zajamčeno pravico do svobode govora vseh Američanov in še posebej politika, ki ni več na oblasti. Proces so videli kot krivično in neustavno dejanje politične maščevalnosti, šokantno zlorabo ustave in politično motiviran lov na čarovnice. Poudarjali so, da je Trump pozival k mirnim in patriotskim protestom, demokrati pa so z video posnetki Trumpovega govora in divjanja njegovih privržencev dokazovali njegovo odgovornost za dogajanja.Demokrati verjamejo, da lahko predstavijo še veliko več dokazov proti nekdanjemu predsedniku. V zadnjem trenutku pa je za priče glasoval tudi tesni Trumpov zaveznik Lindsey Graham, senator iz Južne Karoline, kar nakazuje, da bodo novi položaj poskusili izkoristiti tudi na nasprotni strani. Graham in nekateri drugi konservativci so se že prej pritoževali zaradi ustavne tožbe pred končanjem preiskave o vdoru v kongres in zatrjevali, da predsednik ne more biti odgovoren za postavljanje bomb in druga dejanja pred njegovim govorom. Spraševali so se tudi o vlogi demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi pri katastrofalno slabem zavarovanju kongresa na dan, ko so v prestolnici pričakovali jezne množice.