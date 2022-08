Prodajo vse, od rdečih salonarjev do pištol, pušk in minometov

V nadaljevanju preberite:

Eno glavnih evropskih žarišč nezakonite trgovine z orožjem je na severu Bosne in Hercegovine, na tržnici Arizona v distriktu Brčko. Z velikanske tržnice, ki že dolgo slovi po tem, da je tam mogoče kupiti vse, od šivanke do lokomotive, so orožje in strelivo nekoč prodajali teroristom, danes pa se na tem območju z velikimi dobički trguje z orožjem, ki je bodisi prišlo iz Ukrajine ali je tja namenjeno.