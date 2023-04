Program za prisluškovanje Grkom so razvili v Skopju

V nadaljevanju preberite:

Vohunski program Predator, ki ga trži izraelsko podjetje in so ga med drugim uporabljali pri vohunjenju za novinarji, disidenti in opozicijo v Grčiji in Egiptu, je bil razvit v Severni Makedoniji. Razvoj takšnega programa je v nasprotju s tamkajšnjo zakonodajo, vendar v Skopju trdijo, da o spornem delovanju podjetij niso bili obveščeni. Toda poročanje preiskovalnih novinarjev kaže nasprotno, da so pristojni vedeli, a so gledali proč.