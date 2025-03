Protestniki zaradi nove zakonodaje blokirali mostove in prižigali dimne bombe

Po vsej Evropi v zadnjem času vre od protestov. V Srbiji in Severni Makedoniji ljudje množično protestirajo proti razširjeni korupciji, v Turčiji pa se na ulice odpravljajo zaradi vse večjega zatiranja opozicije in avtoritarnega ravnanja predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana. V Združenih državah Amerike se vrstijo protesti proti administraciji Donalda Trumpa in vplivu Elona Muska. Protestna gibanja pretresajo tudi Južno Korejo, Palestino in številne druge regije po svetu. Včeraj pa je izbruhnil še drugi protest v enem tednu v naši neposredni bližini – na Madžarskem.

V madžarski prestolnici se je v torek zbralo več tisoč protestnikov, ki so z blokado glavnih cest in treh mostov čez Donavo izrazili nasprotovanje novi zakonodaji, s katero vlada prepoveduje parade ponosa in omejuje pravico do zbiranja. To je že drugi množični protest v tednu dni, odkar je vladajoča stranka Fidesz s svojo dvetretjinsko večino pospešeno sprejela zakon, ki ga kritiki označujejo kot napad na pravice skupnosti LGBTQ+.

Protestniki so vzklikali slogane, kot sta »demokracija« in »zborovanje je temeljna pravica«, prižigali barvne dimne bombe in zaustavili promet na eni najbolj prometnih ulic v središču Budimpešte, poroča AP. Nato so se podali na še tri mestne mostove, kjer so jim pot zaprle policijske enote.

V madžarski prestolnici se je v torek zbralo več tisoč protestnikov. FOTO: Marton Monus/Reuters

Šestindvajsetletna Paula Antalfy je za AP dejala, da ukrepe vlade razume kot še en korak v razgradnji demokracije: »Ljubezen mora biti svobodna. Ne moreš si izbrati, koga ljubiš. Dejstvo, da moramo stati tukaj, na svojih ulicah, v svojem mestu, je zame nesprejemljivo.«

Zakon prepoveduje organizacijo dogodkov, ki kršijo t. i. »otrokovovarstveno zakonodajo«, ki med drugim prepoveduje »upodobitev ali promocijo« homoseksualnosti mladoletnim osebam. V skladu z novimi pravili, pišejo madžarski mediji, lahko oblasti za sledenje udeležencem prepovedanih dogodkov uporabijo tehnologijo za prepoznavanje obrazov, posameznikom pa grozi globa do 200.000 forintov (približno 500 evrov).

Gre za zakon, ki je po vsebini zelo podoben zakonodaji, kakršno poznajo tudi v Rusiji. Madžarski premier Viktor Orbán že dalj časa omejuje skupnost LGBTQ+ – med drugim je prepovedal posvojitve za istospolne pare in že leta 2021 prepovedal prikaz vsebin, povezanih z osebami LGBTQ+, v knjigah, oglasih, televiziji in filmih, namenjenih mladoletnim.

Orbánova vlada napoveduje tudi ustavno spremembo, s katero bo prepoved javnih dogodkov LGBTQ+ zapisana v ustavo. Po njihovem mnenju gre za zaščito otrok pred »spolno propagando«, medtem ko kritiki opozarjajo, da gre za jasno diskriminacijo in poskus mobilizacije konservativne baze, piše Reuters.

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice je prejšnji teden opozorila, da zakon povzroča »samovoljne in diskriminatorne omejitve pravice do svobode izražanja, mirnega zbiranja in zasebnosti«, piše Guardian. Uporabo tehnologije za prepoznavanje obrazov na protestih pa je označila za nesprejemljivo in nevarno prakso.

Organizatorji budimpeške parade ponosa ter župan mesta so kljub prepovedi napovedali, da bodo jubilejno, 30. obletnico parade vseeno izvedli. »To ni zaščita otrok. To je fašizem,« so zapisali organizatorji na družbenih omrežjih, še piše Guardian, ki je prav tako izpostavil pobudnika protesta, Ákosa Hadházyja, ki je Madžare pozval, naj proteste nadaljujejo, dokler vlada zakona ne umakne. Množici je dejal, da represivni ukrepi oblasti in uvedba nadzora pomenijo začetek »tehnofašizma« na Madžarskem.

Organizatorji budimpeške parade ponosa ter župan mesta so kljub prepovedi napovedali, da bodo jubilejno, 30. obletnico parade vseeno izvedli. FOTO: Marton Monus/Reuters

Sedemindvajsetletni Benedek Lakos, član skupnosti LGBTQ+ iz Budimpešte, je za AP dejal, da ga politika do zdaj ni preveč zanimala, a je bil ta zakon kaplja čez rob: »Zdaj čutim, da smo dosegli točko, ko si lahko začnemo kopati lastne grobove, če ljudje ne pokažejo odpora.«