V Turčiji vnovični protesti proti izstopu iz Istanbulske konvencije

Dokument, ki zahteva, da države uvedejo pravni okvir za zaščito žensk pred nasiljem, je doslej podpisalo 45 držav in Evropska unija.

Prizor z včerajšnjega protesta v Istanbulu. FOTO: Umit Bektas/ Reuters

V Turčiji so včeraj znova potekali protesti, na katerih je več tisoč žensk predsednikapozvalo, naj prekliče odločitev o izstopu Turčije iz Istanbulske konvencije o pravicah žensk , poročajo tuje tiskovne agencije.Turčija je 20. marca izstopila iz Istanbulske konvencije, ki je bila sprejeta z namenom zaščititi ženske pred nasiljem. Odločitev Erdoğana je sprožila proteste v Turčiji ter številne pozive Zahoda in mednarodnih organizacij, naj Ankara prekliče odločitev. Protesti so drugi konec tedna potekali v Istanbulu in Ankari, kjer je skupina žensk protestirala v središču mesta, obkrožena z policijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protestnice so skandirale »ne bojimo se, ne bomo molčale, ne bomo ubogale«.Nasilje nad ženskami je razširjen problem v Turčiji. Izstop iz Istanbulske konvencije je slaba novica za milijone žensk in otrok, ki živijo v tej državi, je opozorila direktorica turške Amnesty International. Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti temu nasilju je leta 2011 v Istanbulu, kjer so jo sprejeli, podpisal tudi Erdoğan, ko je bil še predsednik vlade. Konvencijo je Ankara ratificirala, a je po podatkih turške platforme Ustavili bomo femicid niso nikoli uveljavili.