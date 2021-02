Prva smrtna žrtev protestov proti vojaški hunti

Pogled na spominsko obeležje mladi protestnici, ki so jo ustrelili, medtem ko je policija poskušala razgnati množico med protesti proti vojaškemu udaru v Rangunu. FOTO: Reuters





Že od začetka meseca, ko je vojaška hunta v Burmi izvedla državni udar ter aretirala voditeljico Aung San Su Či in predsednika U Vin Mjinta , vojska stopnjuje pritisk na opozicijo in protestnike. Zaradi posledic strelnih ran je umrla 20-letnica, ki jo je policija prejšnji teden med protesti ustrelila v glavo, po tem ko je ulice največjega mesta v državi Ranguna znova preplavilo več tisoč nezadovoljnih prebivalcev. Mlada trgovkaje prva smrtna žrtev protestov, ki so izbruhnili po vojaškem udaru, navaja Guardian.Od 9. februarja, ko so jo ustrelili, je bila priklopljena na aparate, ki so jo ohranjali pri življenju. »Zelo sem žalosten in brez besed,« je ob smrti za Reuters povedal njen brat in dodal, da je želel sestro obvarovati pred udeležbo na nasilnih protestih, a je vztrajala. Vsi v družini so bili sicer podporniki stranke Nacionalna liga za demokracijo in so na novembrskih volitvah glasovali zanjo . Odgovorni v bolnišnici so potrdili smrt 20-letnice in povedali, da bodo njeno truplo pregledali najkasneje do petka, »saj gre za krivico«. Dodali so, da bodo zaznamek o vzroku smrti pustili zapisan in kopijo poslali pristojnim ter iskali pravico.Mlado trgovko so ustrelili, ko je policija hotela pregnati množice ljudi. Videoposnetek, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, prikazuje, kako je nenadoma padla na tla. S hudimi poškodbami glave so jo prepeljali v bolnišnico, zdravniki pa so sporočili, da je v kritičnem stanju. Medtem ko je ležala v bolnišnici, je dopolnila 20 let, poroča britanski BBC.Člani gibanja zagotavljajo, da ne bodo dopustili, da bi še kakšna generacija doživela vojaško hunto. V vojaški informativni enoti so sicer dejali, da so varnostne sile uporabljale le nesmrtonosno orožje in da policija dogodek še preiskuje. Protestnike je ta tragični dogodek spodbudil, da so z mostu v središču Ranguna spustili portret žrtve, ob katerem je pisalo: »Skupaj se uprimo diktatorju, ki ubija ljudi.«Vojaška hunta je sicer že od začetka meseca večkrat izklopila internetno povezavo , saj želi onemogočiti nasprotovanje vojaškemu udaru oziroma preprečiti komunikacijo med nasprotniki državnega udara. Vojska krepi prisotnost na ulicah, že večkrat so poročali o posredovanju z gumijastimi naboji in o ranjenih.