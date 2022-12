Raper Ye, prej znan kot Kanye West, spet izgnan s twitterja

Celo največji absolutisti pravice govora imajo meje in novi lastnik twitterja Elon Musk, ki se je razglasil za takšnega, je s svojega družbenega omrežja še enkrat izbrisal raperja Yeja. Samooklicani predsedniški kandidat, prej znan kot Kanye West, je na njem pokazal logotip s svastiko sredi Davidove zvezde.

»Ljubi vse, ljubi svobodo govora,« je tvitnil Ye24, kandidat na ameriških predsedniških volitvah leta 2024 in dodal podobo simbola judovske vere s kraki, zvitimi v svastiko. Ta v starodavnih hindujskih in drugih kulturah res morda pomeni blagostanje in dobro srečo, po holokavstvu šestih milijonov Judov v nacističnih koncentracijskih taboriščih pa je predvsem simbol grozodejstev Nemčije Adolfa Hitlerja.

To je po svoje priznal tudi Ye, ki je v nastopu pri zanikovalcu množičnega poboja v osnovni šoli Sandy Hook Alexu Jonesu izjavil, da dobre stvari vidi tudi pri očetu nacizma: »Vsak človek ima kaj vrednega, kar lahko prinese na mizo, in še posebej Hitler.« Musk, ki se je na svoje družbeno omrežje zavezal vrniti neupravičeno odstranjene uporabnike, tega ni naredil za Alexa Jonesa, zdaj pa je še drugič izgnal Yeja. »Oprosti, a zdaj si šel predaleč,« je sporočil, logotip po njegovem ni ljubezen, ki jo je raper razglašal v sporočilu, ampak spodbujanje nasilja.

Kanye West je naredil šlkandal tudi prejšnjemu republilkanskemu predsedniku Donaldu Trumpu. Foto Timothy A. Clary/Afp

»Kdo te je naredil za sodnika,« je komentiral prejšnji Kanye West, judovski Američani pa spominjajo na vse bolj razširjeni antisemitizem med temnopoltimi Američani. Športne in druge zvezde kot Kyrie Irving verjamejo učenjem, da so temnopolti resnični Judje in zato ne morejo biti antisemiti, tisti, ki se razglašajo za Jude, pa se pogoltno okoriščajo na njihov račun, po Yejevem prepričanju še posebej v glasbeni, filmski in zabaviščni industriji Amerike. S svojimi zarotami naj bi domnevnim resničnim potomcem Judov iz Stare zveze preprečevali uresničenje potencialov.

Takšne teorije zarote niso le besede, saj naj bi 40-letni Darrell Brooks pod njihovim vplivom lani decembra zapeljal v božično povorko v Waukeshi v Wisconsino ter ubil šest ljudi in jih ranil šestdeset. Nekateri opozarjajo, da je Davidova zvezda s svastiko v sredini tudi simbol sekte raëlisma, ki verjame, da so ljudi z naprednimi tehnologijami ustvarila izvenzemeljska bitja, a se je Ye s hvaljenjem Adolfa Hitlerja sam postavil v protijudovski tabor. Pred tem je naredil škandal še enemu republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu in na večerjo v svoj Mar-a-Lago s seboj pripeljal zagovornika belske nadvlade in zanikovalca holokavsta Nicka Fuentesa.

Kim Kardashian je sicer obsodila Balenciago, a s francosko modno hišo še ni prekinila sodelovanja. Foto Profimedia

Ye je v omenjeni oddaji Alexa Jonesa čez obraz nosil tudi črno masko francoske luksuzne modne družbe Balenciaga, ki se je pravkar osramotila s simboli sadistične in mazohistične spolnosti na reklamnih fotografijah z otroki. »Stojim z Balenciago in zavračam lov na čarovnice ter kulturo preklica, Jezus je kralj!« je kljub svojemu prejšnjemu odločnemu obsojanju spolnih zločinov proti otrokom zavrnil preganjanje modne kampanje in čeprav so pri Balenciagi zaradi prejšnjih neprimernih izjav že prej prekinili sodelovanje z njim. Pod kreativnim direktorjem Demno Gvasalio so dovolili fotografiranje otrok s torbami-medvedki s sado-mazo simboli v rokah.

Ye je v preteklosti sam priznal odvisnost od pornografije, tudi številne osebnosti ameriške zabaviščne industrije pa še niso prekinile sodelovanja s francosko družbo, med njimi že nekdanja Yejeva žena Kim Kardashian. Mnogi v Hollywoodu se bolj bojijo vračanja konservativnih glasov na twitter, ki ga je zdaj zapletel prav prejšnji Kanye West.