Revizorji EU: Podpora Frontexa ni zadovoljiva

FOTO: Yannis Behrakis/Reuters

FOTO: AFP

Evropsko računsko sodišče v danes objavljenem posebnem poročilu ugotavlja, da Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) držav članic Evropske unije ne podpira zadovoljivo pri upravljanju zunanjih meja EU. Revizorji ocenjujejo, da Frontex ne zagotavlja dovolj podpore za boj proti nezakonitemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem.Član sodišča, pristojen za poročilo, je izpostavil, da so naloge Frontexa na zunanjih mejah EU bistvene za boj proti čezmejnemu kriminalu in nezakonitim migracijam, da pa te dolžnosti ne opravlja uspešno. »To je še posebej skrb vzbujajoče zdaj, ko Frontex dobiva dodatne odgovornosti,« je dejal, kot so danes sporočili s sodišča.Frontex so ustanovili leta 2004, da bi skupaj z nacionalnimi organi obravnaval mejne težave EU, kot so terorizem, nezakonita trgovina in tihotapljenje migrantov. Mandat agencije se je postopoma širil, ob tem se je večal tudi njen proračun: z 19 milijonov evrov leta 2006 na 460 milijonov evrov lani.Leta 2016 je agencija dobila jasen mandat podpiranja držav članic v boju proti nezakonitim migracijam in čezmejnim kaznivim dejanjem. Vendar so revizorji odkrili vrzeli in nedoslednosti v okviru za izmenjavo informacij, zaradi česar je slabša zmogljivost Frontexa in držav članic za spremljanje zunanjih meja in odzivanje. Poleg tega dejavnosti analize tveganja in ocene ranljivosti ne temeljijo vedno na popolnih in kakovostnih podatkih. Skupne operacije v okviru boja proti čezmejnim kaznivim dejanjem v vsakodnevnih dejavnostih Frontexa pa še niso dovolj razvite.Revizorji EU opozarjajo tudi na to, da Frontex ne poroča o svoji učinkovitosti in stroških. Čeprav obsežno poroča o svojih dejavnostih, redko analizira smotrnost ali učinke svojih dejavnosti in ne zagotavlja informacij o dejanskih stroških svojih skupnih operacij.Ugotovili so tudi, da je bila zadnja zunanja ocena Frontexa objavljena julija 2015. Poleg tega nova uredba, ki se uporablja za delo Frontexa, leta 2019 ni bila sprejeta na podlagi predhodne ocene. Kljub temu je bila s to uredbo uvedena bistvena preusmeritev dejavnosti Frontexa, ki nima več zgolj podporne in koordinacijske funkcije, temveč je postal operativna služba.Frontex bo imel za izpolnitev svojega novega mandata do leta 2027 na voljo do 10.000 operativnih uslužbencev, medtem ko jih je imel leta 2019 750. Vendar ni jasno, ali bodo ti uslužbenci lahko delovali, kot je bilo predvideno, menijo revizorji.Proračun agencije se bo podvojil na približno 900 milijonov evrov na leto. Revizorji opozarjajo, da je bil ta znesek določen brez kakršne koli ocene, kaj bo Frontex potreboval za izvajanje svojega novega mandata, in brez kakršne koli ocene učinka na države članice. Zaradi vsega tega in zato, ker se Frontex še ni prilagodil zahtevam svojega mandata iz leta 2016, revizorji menijo, da še ni pripravljen na uspešno izvajanje svojega mandata iz leta 2019.Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja evropskemu parlamentu in svetu EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil, ki jih sodišče izreče v svojih poročilih, se izvede, so še sporočili.