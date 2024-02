Rezervni dom za bogate Ruse

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih treh desetletjih, po razpadu­ Sovjetske zveze ter politični in gospodarski konsolidaciji Rusije, je Avstrija postala zelo priljubljen »rezervni dom« bogatih Rusov. Nepremičnine – vile, hoteli in drugo – so kupovali predvsem na Dunaju in Tirolskem. Po začetku ruskega napada na Ukrajino so avstrijske oblasti nekatere­ blokirale skladno z mednarodnimi­ sankcijami. Prepovedale so njihovo prodajo, ker pripadajo ljudem blizu ruskega predsednika Vladimirja Putina. A to ni enostavno, saj veliko nepremičnin niso kupili ti posamezniki osebno, temveč njihova ali druga zasebna podjetja iz različnih držav.